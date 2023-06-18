ÈþÍÆÀ°·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢YouTuber¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÈþÍÆÀ°·Á¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤Î1¿Í¡£ÈþÍÆÀ°·ÁÎò10Ç¯°Ê¾å¡¢Åê»ñ¶â³Û2000Ëü±ßÄ¶¤¨¡£ÌÜ¤äÉ¡¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹ü¡¢»éËÃµÛ°ú¡¢Á´¿È¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤òÀ°·Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¤äSNS¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬À°·Á¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¡17ºÐ¤Î»þ¤«¤é»Ï¤á¤¿ÈþÍÆÀ°·Á¡½