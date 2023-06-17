Àîºê»ÔµÜÁ°¶è¤Ç½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¡á17Æü¡ÊÆ±»ÔÄó¶¡¡ËÀîºê»Ô¤Ï17Æü¡¢ºäÆ»¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿»Ô¤Î¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤¬Æ°¤­½Ð¤·¡¢ºä²¼¤Î½»Âð¤äÅÅÃì¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½»Ì±¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£60Âå¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¹ß¼Ö¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±Ëº¤ì¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¡£»Ô¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢±¿Å¾¼ê¤È60Âå¤Îºî¶È°÷¤¬Àîºê»ÔµÜÁ°¶è¿ûÀ¸¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¼ý½¸¼Ö¤Ë¼«ÁöËÉ»ßÍÑ¤Î»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¡¢¤´¤ß¤ò²ó¼ý¡£ºî¶È