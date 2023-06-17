½¸ÃÄ¤Ç¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ê¤É¤ò¾è¤ê²ó¤·¡¢Áû²»¤ò¤Þ¤­»¶¤é¤·¤¿¤êÌµËÅ¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆËµ¼ãÌµ¿Í¤Ë¿¶Éñ¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼­Åµ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖË½ÁöÂ²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸«¤ë¿Í¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÖË½ÁöÂ²¡×¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀÄ¤«¤ó¤Ñ¤Á¡Ê¡÷tasorito¡Ë¤µ¤ó¤¬2023Ç¯6·î11Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£¡ÖË½ÁöÂ²¤¬¤ª¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¤¬¤¯