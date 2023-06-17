（日本生命セ・パ交流戦、阪神―ソフトバンク、２回戦、１７日、甲子園）阪神は４―３の１点リードで九回を迎え、岩崎が登板するも、逆転を許した。１死から代打・嶺井の右翼線ギリギリの二塁打で出塁され、甲斐を四球で歩かせて一、二塁。二塁に周東、一塁に谷河原の代走勢を背負い、野村勇を見逃し三振に抑えて２死までこぎつけたが、１番・中村晃にフルカウントからはじき返された打球は左中間方向へ。周東に続いて一走・谷河原