【AFP＝時事】メキシコの海岸で野鳥の死骸が多数見つかった事態について、当局は16日、太平洋の水温上昇が原因である可能性が高いとの見解を発表した。鳥の大量死はペルーとチリでも起きている。農業省と環境省は共同声明で、大量死の原因は鳥インフルエンザA（H5N1）ではなく、餓死だと断定。「要因として最も考えられるのは、エルニーニョ（El Nino）現象の影響による太平洋の海面水温の上昇」だと指摘した。太平洋の海面水温