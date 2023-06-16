Ãù¶â³Û¤¬¿­¤Ó¤ë¿Í¤È¿­¤Ó¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢¿­¤Ó¤ë¿Í¤È¿­¤Ó¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó!?¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Ï¶ä¹Ô¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤áºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¶ä¹Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Æ¼ï¼è°ú¤¬¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢°µÅÝÅª¤Ë¶ä¹Ô¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¶ä¹Ô¤òË¬¤ì¤Æ¤â¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÍÑ»ö¤À¤±¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¡¢Ãù¶â³Û¤¬¿­¤Ó¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô