·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎMCT¥ª¥¤¥ë¤ò¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÈ¯Ë¢¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥óÀ½ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÇËÂ»¤·¤Æ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¡£Ãí°Õ¤¹¤ë¤Ù¤­¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ãí°Õ´­µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤òËÉ¤°ÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë²èÊóÆ»Éô¡¦µàÌÚÀ¿°ìÏº¡Ë¡Ú¸¡¾Ú¡Û¡Ö¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍÍÆ´ï¡¢¾×·âÅª¤ÊÆâÂ¦¤ÎÍÍ»Ò¿È¶á¤Ê¥«¥Ã¥×ÌÍÍÆ´ï¤Ç»ö¸Î·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢Ç®¤òÅÁ¤¨¤Ë¤¯¤¯¿©ÉÊ