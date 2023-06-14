¤«¤Ä¤Æ?¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÈÀï¤Ã¤¿?´îÅÄÂ¼ÍÎ°ìÊÛ¸î»Î¤¬£±£´Æü¡¢ÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢À­²Ã³²ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£º£Ç¯£³·î£·Æü¡¢±Ñ£Â£Â£Ã¤Ë¤è¤ëÊóÆ»¤ä¡¢¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¥«¥¦¥¢¥ó¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Î¼ÂÌ¾¡¦´é½Ð¤·¤Ç¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ­²Ã³²¤¬Âç¤­¤¯¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡££µ·î£±£´Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¤¬Æ°²è¤Ç¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·