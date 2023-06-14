14日午前9時10分ごろ、岐阜市日野南9の陸上自衛隊日野基本射撃場で、自衛隊員が訓練中に自動小銃を発射し、自衛官3人が病院に運ばれた。防衛省陸上幕僚監部によると、2人が死亡した。【写真】しゃがみ込む隊員も…現場となった射撃場岐阜県警中署によると、自衛官候補生の男性（18）が射撃場内で、男性自衛官（25）に殺意を持って銃を発射したとして殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。自衛官候補生は「撃ったことに間違いありま
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