きょう午前、岐阜市の陸上自衛隊の射撃場で自動小銃が乱射されました。自衛隊員の男性3人が搬送され、2人が死亡、1人が重傷です。自衛隊は18歳の自衛隊員の男を逮捕しました。岐阜市の現場です。こちらの建物が事件のあった射撃場で、現在も警察と自衛隊内の犯罪を捜査する警務隊の関係者が慌ただしく出入りしています。警察や消防によりますと、きょう午前9時15分ごろ、陸上自衛隊日野基本射撃場から、「銃により負傷者がいる」と