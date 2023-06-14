14日午前、新潟県糸魚川市の化学工場で爆発があり、56歳の男性作業員が死亡したほか、男性作業員2人もけがをしました。【映像】爆発が起きた化学工場午前9時半頃、新潟県糸魚川市の化学メーカー「デンカ」田海工場から「プラント内で小爆発が起きてけが人が出ている」と消防に通報がありました。屋外のプラントで配管の切断中に爆発が起きたとみられ、作業をしていた関連会社社員の渡辺仙二さん（56）が病院に搬送されました