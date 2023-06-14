タリウムで叔母を殺害しようとしたとして殺人未遂容疑で大阪府警に再逮捕された無職宮本一希容疑者（３７）が、京都市の業者からタリウムを購入した記録が見つかったことが捜査関係者への取材でわかった。タリウムは叔母の血清と尿や、宮本容疑者の知人で死亡した女子大学生の嘔吐（おうと）物から検出されていた。府警は、宮本容疑者が購入したタリウムを２人に摂取させた可能性があるとみている。大阪地検は勾留期限の１４日
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