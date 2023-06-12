不審物が届いたことが明らかになった奈良地裁＝12日午後0時27分奈良地裁は12日、危険物の可能性のある不審物が地裁に届いたとして、地裁職員や来庁者らを建物の外に退避させたと明らかにした。地裁では12日午後、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などで起訴された山上徹也被告（42）の第1回公判前整理手続きが実施される予定。被告が手続きに出席するとの情報もある。奈良県警などが不審物の確認を進めている。地裁では12日午前