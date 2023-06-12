コンビニエンスストアのファミリーマートの「1個買うと､1個もらえる」キャンペーンの第2週（13日〜19日）の対象商品が公開された。【一覧】「1個買うと､1個もらえる」キャンペーン第2弾対象商品発券対象商品は、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から「Family’sBOSSブラック／ラテ 各450ml」のほか、「伊右衛門／伊右衛門 京都ブレンド 各600ml」、「ウィルキンソン タンサン／タンサンレモン 各580ml