カプコンは、同社の40周年を記念した特設サイト「カプコンタウン」を公開した。“デジタル観光地”と銘打たれたこのサイトでは、『ストリートファイターII』、『ロックマン』、『ファイナルファイト』などが無料でプレイできるほか、主要なゲームシリーズの原画や開発史料など約500点が閲覧可能となっている。ブラウザ上で遊べる『ストリートファイターII』pdf形式の説明書もカプコンタウンではマップ上の赤いピンをクリックす