10日に大谷から死球を受けたロドリゲス、翌日に謝罪を受ける■エンゼルス 9ー4 マリナーズ（日本時間12日・アナハイム）“イチローの愛弟子”も大谷翔平投手の振る舞いにすっかり虜になっていた。マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手は10日（日本時間11日）の敵地・エンゼルス戦で、大谷から9日（同10日）に食らった死球の謝罪を受けた。当たった左手を大谷からスリスリとさすられた。「わざと当てたわけではないことは分かって