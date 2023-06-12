湖池屋は、日本を代表するアーティストであるB’zとコラボレーションした『湖池屋ストロング ポテトチップス ウルトラ濃厚ピザ』を、17日から開催されるB’zの全国ツアー『B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-』の会場限定で発売する。【写真】アリーナ＆ドーム＆スタジアムライブを開催するB'z時は2018年、B’zと湖池屋は、音楽・食品と全く異なる分野だが、より高いレベルを追求し続ける揺るぐことのない信念、プライドをか