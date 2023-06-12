人気ユーチューバー、はじめしゃちょー（30）が12日までにYouTubeチャンネルを更新。精子を凍結保存したことを報告した。はじめしゃちょーは、加齢が精子の質や量におよぼす影響について説明し、「結婚が遅くなっておじさんとかおじいちゃんになって子どもがほしいなって思った時に、精子がかなり損傷していたり歳とったせいで数が少なくなって子どもができにくくなってたら、『うわぁ俺、もう自分の子どもの顔が見れないのか』と