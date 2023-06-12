エンゼルスの大谷翔平投手（２８）は１１日（日本時間１２日）に本拠地アナハイムでのマリナーズ戦に「２番・ＤＨ」で出場し、５打数３安打だった。ヤンキースのジャッジに並ぶ３試合連続の１９号は不発だった。“昼間の男”は健在だった。３―０の３回先頭は相手先発右腕ギルバートの外角低めのスプリットに体勢を崩されながらバットの先で拾ってライナーで右前に運んだ。６―２の４回無死一、二塁は２番手の右腕ブラッシュと対