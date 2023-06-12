1975年6月14日の1号店「ローソン桜塚店」（大阪府豊中市）のオープンより、今年で48周年を迎えるローソン。同社は6月13日から7月10日までの4週間、全国で「感謝還元チャレンジ創業祭」を開催する。【商品一覧】どでかサイズの『からあげクン』、48%増量の『飲むソフトクリーム』ほか目白押し！創業祭期間中は、値段そのままで増量したお得な商品やCM出演タレント考案商品のほか、懐かしの復刻商品など、特別仕様の記念商品21品