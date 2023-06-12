トヨタ「ハリアー」が好調？ 何が人気の理由なのか2023年5月の乗用車新車登録台数ランキングにおいて、単独の車種名称としてSUVのトップに輝いたのがトヨタ「ハリアー」。6193台を登録し、ランキング10位でした。6193台という登録台数は、なんと前年同月比194.3％。伸び率に驚きますが、これは急激に販売が伸びたのではなく、部品不足によって生産減が続いていた1年前に比べて生産の状況が大幅に改善された結果といえるでしょ