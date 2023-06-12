[ソウル １２日 ロイター] - 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、ロシアの祝日「ロシアの日」にあわせて同国のプーチン大統領に祝電を送り、強大な国家を作るという共通の目標に向け戦略的協力を強化し、共に手を取り合うと表明した。国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が１２日に報じた。プーチン氏によるウクライナ侵攻の決定を擁護し、「全面的な支持と連帯」を示した。「正義は必ず勝利し、ロシア国民は勝利の歴史に栄光を加