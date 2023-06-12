連日のように、食料品や生活用品の値上げが報じられる昨今。Twitter上では個人のお金に対する価値観や、節約続きの生活にストレスを感じているといったリアルな声が拡散され話題を呼んでいます。ツイートまとめサービスのTogetter(トゥギャッター)が解説する「3分くらいでわかる週刊Twitterトレンド【J-CAST出張版】」、今回は「金銭感覚」に関する話題を掘り下げます。現役の頃の親と同じ年収になったけど...親世代と違う、経済状