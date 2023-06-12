１歳の長男が指定難病「表皮水疱症」の「接合部型」であることを公表していたYouTuberの関根りさ（34）。夫婦で受けた、遺伝子検査の結果を報告した。【映像】関根りさの家族写真（複数カット）関根と夫のジョージ（32）は、長男の病気について、4月24日に投稿した動画で、患者数が少なく、現在の医療では根本的な治療が難しいこと、いつ致死的状況に陥ってもおかしくないことなどを説明。視聴者に向けて、病気に関する情報提