２７人が乗船していた観光船で火災が発生し、英国人３人が行方不明になっている＝１１日、エジプト東部/@HanySadekk/Twitter（ＣＮＮ）エジプト東部マルサアラム沖の紅海を航行していた観光船で１１日に火災が発生し、英国人観光客３人が行方不明になっている。国営メディアのアルアラムが伝えた。観光船には英国人１５人を含む２７人が乗船していた。アルアラムによれば、英国人観光客のうち１２人は救助され、残る３人の捜索が続