新生活や転勤など、意外と多い「引っ越しの機会」。今年の春も、多くの学生が希望に胸を膨らませ、社会人の一員となりました。とりわけ地方から都市部の企業へ就職した人たちにとっては、故郷を離れ、大都会へ引っ越すことになり、いろいろな意味で一大イベントになります。今回は、そんな地方住みのフレッシュマンが就職を機に上京した際の出鼻をくじかれたエピソードです。 ◆念願の内定…憧れた東京への引っ越し準備お話