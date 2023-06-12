右翼手の送球を中継が受け取ったときには、すでに二塁に滑り込んでいた■エンゼルス 9ー4 マリナーズ（日本時間12日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手が好判断で一瞬にして二塁を陥れた。11日（日本時間12日）、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・指名打者」で先発出場すると5打数3安打。4回に2本目の右前打で出塁すると、続くトラウトの右飛で二塁にタッチアップした。「やっぱり足速いんだなー」と感嘆の声が上がっている