「エンゼルス９−４マリナーズ」（１１日、アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手が３安打の固め打ちで６月打率は・３８１と絶好調。チームも打撃戦を制し、次カードの同地区首位・レンジャーズとの４連戦に向けてはずみをつけたが、試合前にはとんだハプニングが起こっていた。プレーボール直前、ウォームアップからベンチに戻ってきた大谷はチームメートとハイタッチを交わした。勝利時のハイタッチで頭にチョップを食らわ