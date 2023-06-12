[キーウ（キエフ） １１日 ロイター] - ウクライナ南部ヘルソン州のプロクジン知事は１１日、カホフカ水力発電所のダム決壊による洪水被害地域で、高齢者を乗せて避難中の小型ボート３隻をロシア軍が砲撃し、３人が死亡、１０人が負傷したと明らかにした。知事はロシア軍が「意図的に救助活動の妨害を試みている」と批判した。ゼレンスキー大統領は定例のビデオ演説で、ダム決壊はロシア側に責任があると改めて主張し、ロシア