［ワシントン１１日ロイター］ - 米国のバー元司法長官は１１日、ＦＯＸニュースの番組で、トランプ前大統領が機密文書持ち出しで起訴された問題について、機密性の高い多数の文書を意図的に所持したことが立証されれば前大統領は「もう終わりだ」と述べた。トランプ政権下の２０１９年２月から２０年１２月まで司法長官を務めたバー氏は、トランプ氏が持ち出した文書の多さや機密性の高さに「ショックを受けた」とし、ス