ºë¶Ì¸©¤Î¸©±Ä¥×¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿åÃå»£±Æ²ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£Å±²ó¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾±¿Æ°¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»²²Ã¥â¥Ç¥ë¤Î´°àú¥Ü¥Ç¥£Àî±Û¿å¾å¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢6·î10Æü¤Î¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å»£±Æ²ñ¡Ù¤È11Æü¤Î¡Ø¤Ï¤Ê¤Þ¤ë2023Âç¥×¡¼¥ë»£±Æ²ñ¡Ù¤¬¡¢¤·¤é¤³¤Ð¤È¿å¾å¸ø±à¤Ç¤Ï10Æü¤Î¡Ø¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥×¡¼¥ë»£±Æ²ñ¡Ù¤¬Ãæ»ß¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤é¤³¤Ð¤È¿å¾å¸ø±à¤Ç24Æü¡¢2