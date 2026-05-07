血糖値の改善には減量が大切！と聞きますが、どのくらい減量すると効果が得られるのかご存じですか？「若かったころの●kgに戻りたい！」と思いながらも、目標が遠くて気が重たく感じる方も多いはず。今回は、効果が期待できる減量の目安と、減量を達成するための実践法をお伝えします。【関連記事】知っておきたい！血管がキレイになる食事法とは減量は「3％＝約2kg」でも効果あり！減量の目標として、まず3％減らすことを目標