ロシアのショイグ国防相は、ウクライナ侵攻後に大量に増えた志願兵の部隊に対し、7月1日までにロシア軍と契約するよう命令した。国防省が10日、発表した。背景には、ロシアの民間軍事会社「ワグネル」の創設者エフゲニー・プリゴジン氏と同省との対立があるという見方も出ている。【写真】ロシアのワグネル、増す存在感「反エリート」掲げ、政権内に緊張もロシアではウクライナ侵攻後、ロシア軍の正規兵とは別に志願兵の部隊