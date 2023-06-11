奈良ロイヤルホテル（奈良市）にある温泉施設「ラ・ロイヤル・スパ」のサウナが人気となっている。石を熱する本格的なフィンランド式サウナを導入して、シカをモチーフにしたかわいいサウナハットも販売。サウナファンの心をつかんでいる。（前川和弘）温泉施設は天然温泉や岩盤浴コーナーなどがあり、サウナ室は３３平方メートルと広い。近年のサウナブームを受け、昨年６月に長年使用していたストーブを交換するのに合わせ、