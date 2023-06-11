【パリ時事】テニスの全仏オープン女子ダブルス３回戦で、加藤未唯（ザイマックス）の打球がボールガールに直撃して失格となったことに関し、大会ディレクターのアメリ・モレスモ氏（フランス）は１１日の記者会見で、「良いとか悪いとか言うつもりはない。グランドスラムのルールブックに書かれており、かなり明確だ」と述べた。モレスモ氏はこの問題についての人々の見解は分かれているとし、「不公平と言う人もいれば、ボー