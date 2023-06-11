今回の「ちょい足し」は、どのご家庭の冷蔵庫にもある玉子をチョイスしました。いつもよりも美味しいカップヌードルを手軽に食べられます♪ポイントは玉子の卵黄だけをトッピングすることです！早速、気になる味をレビューしていきます！日清カップヌードルカレー×卵黄今回は、日清のカップヌードルカレー味に卵黄をちょい足ししてみました。カレーと卵黄の組み合わせは間違いないので、食べる前からワクワクが止まりません♪◆日