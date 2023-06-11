天龍プロジェクトは１１日、元プロレスラーの天龍源一郎氏が１０カ月の入院生活から６月末に退院する運びとなったことを発表した。天龍氏は「環軸椎亜脱臼に伴う脊髄症・脊柱管狭窄症」による突然死のリスクが判明。以降は「自力歩行厳禁、絶対安静の状況からハローベストを付けての生活、その後手術、懸命にリハビリを続けておりましたが、その間にも３度、心臓や他の症状で悪化が見られ、転院などを繰り返しながら治療にあた