第70回春季東北地区高校野球大会（東北地区高校野球連盟主催、朝日新聞盛岡総局など後援）は11日、盛岡市のきたぎんボールパークで決勝があった。八戸学院光星（青森）が仙台育英（宮城）を3―2で破り、17年ぶり2度目の優勝を決めた。4年ぶりに声出し応援が可能になり、試合開始前には両チームのスタンドがエールを交換。試合後は両者の健闘に大勢の観客から惜しみない拍手が送られた。八戸学院光星は、先発左腕の洗平比呂投