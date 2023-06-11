台湾と断交し、中国と国交を結んだホンジュラスが北京に大使館を開設しました。中国中央テレビは、北京で10日、ホンジュラスの駐中国大使館が開設され、記念式典に中国の秦剛外相とホンジュラスのレイナ外相が出席したと報じました。ホンジュラスは今年3月に台湾と断交して中国と国交を樹立していました。レイナ外相は中国メディアの取材に対し、今回の滞在中に中国が掲げる経済圏構想「一帯一路」に関する覚書に署名する