「日本ハム０−１阪神」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムは同一カード３連勝を逃したが、試合後に大型ビジョンで「阪神タイガースファンのみなさまへ」の書き出しで３連戦の感謝をつづった。阪神ファン効果もあって、この日も３２０８７人が来場。前日の最多３２５５８人に迫る大観衆で、新球場が熱気に包まれた。大型ビジョンには「この３日間、多くの皆様のご来場、誠にありがとうございました。エスコンフィールド