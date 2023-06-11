【AFP＝時事】ドナルド・トランプ（Donald Trump）前米大統領は10日、ノースカロライナ州などで演説し、ホワイトハウスからの機密文書持ち出しをめぐり起訴されたことについて、米国司法は「腐敗している」などと支持者に向けて強い口調で訴えた。トランプ氏は同州グリーンズボロ（Greensboro）で行われた支持者集会で、「（ジョー・）バイデン（Joe Biden）政権は司法省を武器として使い、根拠なく私を起訴した。わが国史上最悪
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