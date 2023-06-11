◇交流戦（2023年6月11日ZOZOマリン）看板の次は替え歌――。佐々木朗希投手が今季から広告契約を結び、目薬をはじめとしたアイケアのアンバサダーを務める「ロート製薬」が、また粋な計らいをした。今季からバックネット裏の「目薬はROHTO」と書かれた看板広告を佐々木朗の登板日は「ROHKi」に変更しているが、この日は佐々木朗が2回のマウンドに向かう際に大型ビジョンに「ロート、ロート、ロート〜♪」でおなじみのCM曲
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