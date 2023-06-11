北朝鮮の「軍事偵察衛星」再打ち上げに備え、沖縄県・石垣島の埋め立て地に展開を続ける航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオット（PAC3）＝11日午前防衛省は11日、北朝鮮の「軍事偵察衛星」再打ち上げに備え、自衛隊に出している弾道ミサイルの破壊措置命令を当分の間、延長すると発表した。打ち上げ予告に合わせた11日が期限だったが、北朝鮮が事前通報なしの打ち上げも示唆しているため、警戒態勢を維持する必要があると判断した
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 週休3日制 収入減なら賛成?反対?
- 2. トランプ氏は…弁護士が衝撃発言
- 3. 異色キャリア 元巨乳AV女優の今
- 4. 不正送金 数十人の高校生が関与?
- 5. 姉の火葬後に失望「嘘っぽい」
- 6. ミニスカ小倉優子の始球式に虜
- 7. 猫よけようと…バス急停止でケガ
- 8. BBQ事故 現場にいた女子学生怒り
- 9. 大谷が変えた? アナと選手の結婚
- 10. あばれる君「本名」表示され話題
- 1. 週休3日制 収入減なら賛成?反対?
- 2. 不正送金 数十人の高校生が関与?
- 3. 姉の火葬後に失望「嘘っぽい」
- 4. 猫よけようと…バス急停止でケガ
- 5. BBQ事故 現場にいた女子学生怒り
- 6. 大谷が変えた? アナと選手の結婚
- 7. 「サ活」で水死 冷水浴で池入る
- 8. Z世代の4人に1人 家にテレビなし
- 9. BBQに消毒液使用 事前打ち合わせ
- 10. 森喜朗氏の「失言癖」理由を推測
- 1. 大声で議事妨害 望月記者を批判
- 2. マイナ問題 泉氏「生活が丸裸」
- 3. 水着撮影会に「禁止通達」波紋
- 4. 泉氏「16日に衆院解散の可能性」
- 5. スシロー騒動 少年の母親は憔悴
- 6. 山梨 全国初の人口減少緊急宣言
- 7. 普通じゃない 100均のビニ傘話題
- 8. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 9. 15年前に心肺停止した息子の現在
- 10. 16日の衆院解散も念頭に準備、国民玉木…
- 1. 日本の地雷チェーン店紹介し炎上
- 2. ユナボマー 終身刑の受刑者死亡
- 3. サメは人間を避けて泳ぐと判明
- 4. 黒海が「ごみ捨て場のように」
- 5. 15歳妊婦を生きたまま焼殺 仏
- 6. 巨額債務の中国恒大 再建難航
- 7. カナダ「戦闘機連合」参加を表明
- 8. 露軍 ウのレオパルト4両など破壊
- 9. スペイン産イチゴの不買運動 独
- 10. 9歳入ったボールが突風で宙に 英
- 1. トランプ氏は…弁護士が衝撃発言
- 2. 売り上げ好調の吉野家に重い課題
- 3. 脳を若く保つには? 40代が岐路
- 4. 総重量4トン 40代男性のゴミ屋敷
- 5. クックパッド なぜ凋落した?
- 6. 灘在学中 ゲーセンにハマり4浪
- 7. 「ブラック企業」特徴 10選紹介
- 8. 顔と名前覚えられない際の対策法
- 9. 家ローン3300万 8年完済の節約術
- 10. 老後のお金 毎月いくら貯める?
- 1. 「1世帯3万円」間もなく申請開始
- 2. iPhone15 機種変更の需要増加か
- 3. 意外と知らないiPhone「時短術」
- 4. 冷房「温度と風量」どっちが得?
- 5. 今売れてるタブレット端末 TOP10
- 6. 傘失くす問題 無印の新作で解決
- 7. ボトル導入 月5000円節約に成功
- 8. 「部屋干し臭」撃退アイテム3選
- 9. つるの 幼稚園で勤務始めた日常
- 10. Windowsの深刻な脆弱性、PoCが公開され…
- 1. ミニスカ小倉優子の始球式に虜
- 2. 顔に刀のタトゥー 格闘家に騒然
- 3. 大谷打席で疑惑の判定 場内騒然
- 4. 大谷が18号 登板翌日は今季3本目
- 5. AV女優と…誘い文句で斡旋したか
- 6. 満員球場で女性が求婚 両軍拍手
- 7. バルサ 来日3選手に戦力外通告へ
- 8. 大谷 誠也の「ケチ谷」に反論
- 9. バレー日本男子の「足技」に反響
- 10. 打者オオタニに苦戦 敵地紙嘆き
- 1. 異色キャリア 元巨乳AV女優の今
- 2. あばれる君「本名」表示され話題
- 3. 石原良純「悪質撮り鉄」に怒り
- 4. サンリオ大賞 シナモロール4連覇
- 5. 好きな芸人ランキング 1位は?
- 6. 芸人のBARで食い逃げ 写真を公開
- 7. ニコル「蛙化現象」流行に疑問
- 8. さんま 浜田のビンタ事件を回想
- 9. 中居 単独での大事故遭遇し対応
- 10. スシローが高額賠償を請求した訳
- 1. ニューバランスがAmazonで40%OFF
- 2. 容姿以上に惹かれる 女性の特徴
- 3. ハマっている春ドラマランキング
- 4. 「彼氏貧乏すぎ」馬鹿にされ反論
- 5. ママ友に略奪婚バレ…現実と直面
- 6. イケメンとの交際 3日で飽きる?
- 7. 旅先で男性連れ込み 友達と絶縁
- 8. 男性を虜にするボディタッチテク
- 9. ファミマ 新作がっつり麺5選
- 10. 閉経後も注意「子宮の病気」