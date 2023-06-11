北朝鮮の「軍事偵察衛星」再打ち上げに備え、沖縄県・石垣島の埋め立て地に展開を続ける航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオット（PAC3）＝11日午前防衛省は11日、北朝鮮の「軍事偵察衛星」再打ち上げに備え、自衛隊に出している弾道ミサイルの破壊措置命令を当分の間、延長すると発表した。打ち上げ予告に合わせた11日が期限だったが、北朝鮮が事前通報なしの打ち上げも示唆しているため、警戒態勢を維持する必要があると判断した