 iOS17には、多くの新機能追加が発表されて話題になっています。しかしiOS17には、Appleが発表していない新機能もたくさんあります。米メディアCult of Macが、iOS17の隠れた10の新機能をまとめているのでご紹介します。 ■3行で分かる、この記事のポイント1. iOS17には、AppleがWWDC23で発表していない新機能も多い。2. パスコードを変更後、72時間以内なら古いパスコードでロック解除可能。3. リマインダーは買い物メ