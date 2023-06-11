アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３５）が米国ナンバーワンのアスリートになった。ブラジルメディア「ＵＯＬ」によると、米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のインテル・マイアミ入りを表明したメッシはインスタグラムのフォロワーが４億６０００万人。米国のトップアスリートで米プロバスケットボールＮＢＡのレブロン・ジェームズ（３８＝レイカーズ）の１億５０００万人、同ステフィン・カリー（３５＝ウォリアーズ