元祖・節約主婦として知られ、カウンセラー・エッセイストとして活躍する若松美穂さん。家でパソコンを使っている際に「ちょうどいい高さ」にするのが難しく悩んでいたところ、ニトリで出合った家具がちょうどフィットしたそうです。詳しく伺いました。ニトリの「引き出し」が小さなワークスペースにぴったりコロナ禍にオンライン会議をする機会が増えました。パソコン作業時には、つくりつけの机を使っています。いつもは高さがち