µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡½¡½¡£¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¤¬6·î£¸ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç?¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑµ¿ÏÇ?¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤Ë£±¤ÄÀ±¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ø£ó£é£ï¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦Ä»±©¼þºî»á¡££Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÎý½¬À¸¡¢¾®³Ø¹»¶µ°÷¤ò·Ð¤Æ31ºÐ¤ÇÎÁÍý¤ËÄ©Àï¡£Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ë°û¿©Å¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹­Ëö¤Ï£³·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢Ä»±©»á¤È°©À¥¤ò½Å¤Í¡¢º£·î¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë»þ´Ö