NHK¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¸å¤Ë²ÈÂ²¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë°äÂ²¤ò¼èºà¤·¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë·Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÎÑÍý¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡¦¾®Ä®Ã«°é»ÒÊÛ¸î»Î¡Ë¤Ï9Æü¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿³µÄÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£NHK²ñÄ¹¡ÖÊüÁ÷¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¡×¡ÈÀÜ¼ï¸å»àË´¡ÉÊóÆ»NHK¤Ï6ÆüÉÕ¤Ç¡¢BPO¤ËÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¡£¾®Ä®Ã«°Ñ