【東京都】おすすめ絶品かき氷Shop.1【東大前】厳選食材をぜいたくに使用！ 老舗料亭仕込みのかき氷／かき氷 縁 Yosuga「氷大福黒」1800円 東京メトロ・東大駅から徒歩3分ほどの場所にある「かき氷 縁 Yosuga（かきごおり よすが）」。和の雰囲気を感じる外観と、かわいらしいうさぎのロゴののれんが目印です。名物の「氷大福黒」は、清澄白河にあるカフェ「iki ESPRESSO（イキ エスプレッソ）」から取り寄せた水出しコーヒー