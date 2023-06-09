「団体の最高財務責任者がお金を横領した」という虚偽が出力されたのは名誉毀損(きそん)にあたるしたとして、虚偽の疑いをかけられた当事者の男性がChatGPT開発元のOpenAIを訴えました。OpenAI Sued For Defamation Over ChatGPT ‘Hallucination’; But Who Should Actually Be Liable? | Techdirthttps://www.techdirt.com/2023/06/08/openai-sued-for-defamation-over-chatgpt-hallucination-but-who-should-actually-be-liable
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